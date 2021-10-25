关于博尔索纳罗的报告

巴西议会调查委员会上周提交了关于大流行期间总统博尔索纳罗管理的最终报告。 参议员们达成共识，指控总统在处理健康危机期间犯下至少九项罪行。

罪名包括危害人类罪、违反卫生措施罪、流行病致死罪、医疗骗术、煽动犯罪、损害公职尊严、搪塞、伪造文件和不正当使用公款。

DESCARGAR

尽管委员会无权向司法机构提出正式投诉，但结论已发送给巴西不同的控制机构（如总检察长办公室），这些机构可以根据该文件继续调查并提出指控。