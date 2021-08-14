新型コロナウィルス：人類の歴史を塗り替えてしまったパンデミック Raeラエ、世界に向けてアルゼンチン 入国制限が緩和されます 14/08/2021 emailFacebookTwitter 先週金曜日、新たに大統領法令が下され、国内移動制限、集会人数、入国制限などが緩和されると発表されました。 1日あたり600人までと設定されていた入国者数の上限が1.700人まで、上がります。 https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/Edit-Japones.-Covid.-mp3-5.mp3DESCARGAR Noticias relacionadas RAEラエ、世界に向けてアルゼンチン 短波放送とDX DX情報番組 2021年8月第2週番組 https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/Edit.-DX-Italiano.-mp3-1-1.mp3DESCARGAR RAEラエ、世界に向けてアルゼンチン 短波放送とDX DX情報番組 2021年8月第1週番組 https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/Edit-Japones.-DX.-mp3-1.mp3DESCARGAR