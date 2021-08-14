入国制限が緩和されます

Raeラエ、世界に向けてアルゼンチン

新型コロナウィルス：人類の歴史を塗り替えてしまったパンデミック

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先 週金曜日、新たに大統領法令が下され、国内移動制限、集会人数、入国制限などが緩和されると発表されました。

1日あたり600人までと設定されていた入国者数の上限が1.700人まで、上がります。