促进阿根廷产品在中国市场的消费*

中国媒体CGTN和CMG Móvil举办了一场名为“HI, GO!”的特别直播活动，阿根廷驻华大使Sabino Vaca Narvaja与来自西班牙、秘鲁、卢森堡、西班牙、卢旺达和毛里求斯等国的同行一起参加了现场直播活动。，旨在在中国市场宣传本国产品。该活动是在由中国国家主席习近平主持开幕的第四届中国国际进口展览会（CIIE）的框架内举行的，并阿尔贝托·费尔南德斯总统通过录音信息参加了此次展览。

快手主播参与了向亚洲国家消费者推荐食品、化妆品等进口产品的活动，并通过与消费者的互动举办有奖和沉浸式体验的比赛。

“阿根廷有非常好的产品，受到中国消费者的认可。你知道阿根廷葡萄酒有很多品质，尤其是我们的旗舰品系马尔贝克”，Vaca Narvaja 大使解释说，他强调了阿根廷牛肉、虾和鱿鱼，“正在为乳制品开辟一条道路”。 “我希望你们能越来越多地享受到阿根廷所拥有的高品质产品，”他补充道。他还感谢中国国际广播电视总台和中国环球电视网的倡议。

进博会是世界上最重要的商业盛会之一，于11月5日至10日在上海国家会展中心举行，占地36万平方米。今年，来自127个国家和地区的近3000家企业参与，为产品进入超过13亿消费者的中国市场提供了可能性，预计未来5年该市场将进口超过 10 万亿美元的产品和服务。