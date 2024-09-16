佛朗哥·科拉平托 (Franco Colapinto) 在一级方程式赛车中创造历史

佛朗哥·科拉平托在一级方程式赛车中创造历史后的喜悦之情：“我们没想到会达到这个位置”

阿根廷车手在阿塞拜疆大奖赛的出色表现后接受媒体采访时表示：“这是梦想成真。”

佛朗哥·科拉平托在阿塞拜疆大奖赛中获得第八名，创造了一级方程式赛车的历史。这位阿根廷车手仅参加了他在顶级组别中的第二场比赛，并再次取得了超越的成绩。这一次，他凭借令人难以置信的表现，实现了阿根廷赛车运动时隔42年后的又一个里程碑。

这位威廉姆斯车手成为继卡洛斯·鲁特曼 (Carlos Reutemann) 之后 42 年来第一位在一级方程式赛车中获得积分的阿根廷车手。

科拉平托的参赛和塞纳的周年纪念相结合，为大奖赛增添了历史色彩，使其成为一个难忘的时刻。这些因素的结合使得该活动对粉丝来说特别有意义。

阿根廷人因执行的艰巨任务而精疲力尽，比赛结束后向媒体发表讲话并表达了他的感受：“对获得第八名感到非常高兴。这是梦想成真。这个周末令人难以置信” ，他表示。

他补充道：“车队表现得很好。他们给了我很大的信心。有两辆车进入前八名真是太疯狂了。”

对于阿塞拜疆大奖赛的发展，科拉平托承认：“我们在第一圈就遭遇了困难，直到我们停下来。我没有经历过艰难的比赛，我不知道自己能跑多远。”

他澄清了最终的进展和第八名的成绩：“这太疯狂了。让他（刘易斯·汉密尔顿）几乎整场比赛都落后已经是一项成就了。”