人权

编辑：Silvana Avellaneda

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对从法国引渡的前阿根廷警察进行反人类审判

阿根廷前警官马里奥•桑多瓦尔（Mario Sandoval）被指控在国家上一次军民独裁统治期间（1976-1983 年）犯下危害人类罪，并于 2019 年底被从法国引渡，自本周三以来，他一直因学生 Hernán Abriata 在独裁政权期间失踪而受到审判。

69 岁的桑多瓦尔在声明中说：“当各方都知道我不是被调查的犯罪人时，为什么要开始审判我。”

布宜诺斯艾利斯市的一家法院开始对桑多瓦尔进行审判，据称他对1976 年 10 月 30 日Hernán Abriata 遭受的绑架和折磨负有责任。 Hernán Abriata是一名 24 岁的建筑系学生，也是大学庇隆青年组织 (JUP) 的成员。他被带到海军机械学院(ESMA) 的秘密拘留中心，至今仍然下落不明。

根据指控，在军事独裁统治期间，绰号“Churrasco”的桑多瓦尔是联邦警察的一名检查员，在联邦安全监督局工作，并且是 海军机械学院3.3.2 任务组的成员。

他在否认有任何绰号后说：“我不是来到阿布里亚塔家庭，然后来到阿布里亚塔住宅的检查员或专员桑多瓦尔”。

他否认曾是海军机械学院的一员，并保证当时他是一名 23 岁的人，曾在监管局政治事务部工作，并说他在 1983 年被迫退休了。

桑多瓦尔重申，这是一场“政治审判”，要求他在 1976 年至 1983 年期间“对这些罪行承担政治责任”。

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政府向国会提交了一项将购买儿童视为犯罪的法案

阿尔贝托•费尔南德斯总统向参议院提交了一项将非法买卖儿童和青少年的行为定为刑事犯罪并予以惩罚的法案，目的是将其纳入《刑法典》，从而使国家立法适应国际条约。

该倡议首次对这些罪行进行了典型化，并规定了从 5 年到 15 年的监禁刑罚，对中间人也规定了将要实施的刑罚。

如果该法案在国会获得批准，阿根廷国家将遵守十年前在美洲人权法院的“福纳龙”裁决中确立的使国内法条款适应国际人权标准的义务人权（Court-IDH）。

该裁决涉及莱昂纳多•福纳龙的案件，福纳龙系统地剥夺了解决冲突的法律渠道，他声称女孩已被“出售”，由于在我国没有这一犯罪类型，因此没有对此进行调查。

有人指出，福纳龙案的案件，阿根廷国家被美洲法院宣布对此负有国际责任，“揭示了国内法在家庭保护、儿童权利、司法保护和所设想的司法保障方面与《美洲人权公约》的国际标准的不平衡。”

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