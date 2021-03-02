美洲是新闻 RAE 阿根廷面向世界 乌拉圭开始针对冠状病毒进行大规模疫苗接种运动 02/03/2021 emailFacebookTwitter 在对必不可少的工作人员接种两天后，乌拉圭从周一开始针对冠状病毒进行大规模免疫。用来自中国Sinovac实验室的疫苗CoronaVac首先对教育者，军事人员，警察和消防员进行接种。 旨在每天为30000人接种疫苗。在乌拉圭总统路易斯·拉卡勒·蒲的政府上任一周年之际开启该计划。乌拉圭是拉丁美洲地区最晚获得疫苗并接种的国家之一。 乌拉圭卫生部长丹尼尔·萨利纳斯在新闻发布会上说：“今天我们拥有已经承诺实现全国18岁以上人群免疫必要数量的疫苗”。 https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/03/Edit.-Chino.-Uruguay.-mp3.mp3DESCARGAR Noticias relacionadas RAE 阿根廷面向世界 联合国教科文组织宣布2月13日 世界广播日 RAE 阿根廷面向世界 美洲是新闻 巴西开始着手建设拉丁美洲最大的疫苗工厂 https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/02/09175044/Edti-Chino.-America-Brasil.mp3DESCARGAR