中文节目2025年11月19日

布宜诺斯艾利斯国家美术馆举办重要展览《科学与幻想：阿根廷的埃及学与埃及情结》，首次系统汇集180余件古埃及文物及大量档案材料，来自全国二十多家公共与私人机构，是阿根廷迄今规模最大、最全面的古埃及主题展示。展览包括真实棺椁、纸草文书、神像、护身符、陶器、象形文字石刻，以及杂志、照片、手稿、考古绘图与纪录影像，呈现古埃及文明在阿根廷两百多年间留下的深远文化痕迹。展览重点展示古埃及如何影响阿根廷文学、艺术与思想界，涵盖吉隆多、苏尔·索拉、穆希卡·拉伊内斯与博尔赫斯等知名创作者，他们在作品中吸纳埃及符号，形成跨文化的美学关联。

学术方面，展览强调阿根廷埃及学的发展历程，特别是历史学家罗森瓦塞尔在20世纪60年代主持的阿克沙考古任务，此举不仅丰富了本地收藏，也推动了学术研究的国际化。展出的1926年冈萨雷斯·加拉尼奥夫妇在埃及旅行时留下的珍贵文献，则记录了图坦卡蒙墓出土后全球“埃及热”在阿根廷的回响。此外，展览通过摄影师法昆多·德·苏维里亚的作品，揭示埃及风格在布宜诺斯艾利斯建筑中的潜在影响，如金字塔式结构、狮身人面装饰与方尖碑形态，说明古埃及意象早已渗入城市景观。

整体而言，展览展示学术研究、艺术创造与社会想象之间的互动，揭示古埃及如何成为阿根廷文化记忆的重要组成部分，并在当代继续激发新的思考与创作。