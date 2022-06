​Perché venerdì è un giorno festivo in Argentina?

Nel nostro paese, il venerdì 17 giugno si commemora il Giorno Nazionale della Libertà Latinoamericana, a 200 anni dalla morte di Martín Miguel de Güemes, leader della guerra gaucha che impedì le incursioni degli spagnoli, attraverso il nord del paese, durante la guerra per l'indipendenza.

Martín Miguel de Güemes nacque nella provincia di Salta, nel nord-ovest argentino, l'8 febbraio 1785. Con una grande influenza sui gauchos e i popoli originari, riuscì a formare milizie che difendevano in una guerra spietata il nascente territorio di ciò che sarebbero stati paesi liberi dalla corona di Spagna, come la Bolivia e l'Argentina. Lungo la sua carriera militare, Güemes giocò un ruolo fondamentale poiché senza la sua armata e la sua resistenza non sarebbe stato possibile difendere il nord argentino dalle incursioni dell'esercito del re. Fu tale l'importanza della resistenza dei popoli del nord argentino, che essa rese possibile la continuazione dei territori sotto il comando di un governo di uomini nati in questo territorio. Consentì pure che si pianificasse la costruzione di nuovi paesi liberi a partire dall'attraversamento delle Ande, realizzato dal Generale José de San Martín. Grazie a questo attraversamento, San Martín poté liberare il Cile ed il Perú dal governo spagnolo. Lungo la storia, Güemes è stato riscattato da diverse voci, come l'esempio di chi lotta per l'ideale della libertà, con nient'altro che l'appoggio dei gauchos e a danno del suo patrimonio personale. Fino ad oggi, nella provincia di Salta si rende omaggio alla figura del coraggioso combattente.