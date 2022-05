​Intervista alla Dott.ssa Laura Malosetti Costa

Rae Italiano ha intervistato la Dott.ssa Malosetti Costa che ha descritto il Padiglione dell'Argentina nella 59esima edizione della Biennale . In quest'occasione l'artista argentina Mónica Heller presenta una videoinstallazione intitolata "L'origine della sostanza importerà l'importanza dell'origine". Il progetto è curato da Alejo Ponce de León. La Dott.ssa Malosetti Costa si è riferita al piccione parlante, protagonista della mostra ed ha sottolineato l'importanza del suono e delle luci in essa presenti. Secondo l'esperta, in questa mostra l'artista manifesta un umorismo tragico, sarcastico.

