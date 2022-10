​Intervista al Sig. Dario Gabrielli, ascoltatore di radio internazionali

Venerdì 21 ottobre Rae Italiano ha intervistato telefonicamente Dario Gabrielli, di Dolo (VE) responsabile di Radionotizie, una pubblicazione bimestrale destinata ai dxers.

Il Sig. Gabrielli ci ha raccontato come sono stati i suoi inizi come radioamatore e quando ha cominciato ad ascoltare Rae Italiano.

Durante l'intervista, il radioamatore si è espresso sul futuro delle onde corte e l'arrivo del digitale. Si è pure riferito alla pubblicazione Radionotizie ed ha precisato le differenze e similitudini con la rubrica Attualità Dx, elaborata da Arnaldo Slaen che va in onda nel nostro programma ogni venerdì.

