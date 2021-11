​Argentina: i decessi continuano a calare

Seco ndo le informazioni del Ministero della Salute, fino a domenica 14 novembre, si sono registrati 6 decessi e 1.092 nuovi casi di coronavirus in tutto il paese.

In tutto il territorio, 606 persone sono ricoverate nelle unità di terapia intensiva. Nel settore pubblico e privato, per tutte le patologie, la percentuale di occupazione di posti letto da parte di pazienti adulti raggiunge il 36 per cento nel paese ed il 40 per cento nell'area metropolitana di Buenos Aires.

È stato rilevato che dopo 20 mesi di pandemia, l'Ospedale Pediatrico Garrahan, centro di riferimento in Sudamerica, non registra nessun caso né nessun paziente ricoverato per coronavirus.