Zori: “El Gobierno no está actuando con responsabilidad política”

El secretario de prensa de ATEN, Lucas Zori, se refirió al paro docente y las medidas de fuerza de las primeras dos semanas de clases. “Hasta el día de la fecha no hay ninguna comunicación oficial sobre una nueva mesa de negocación, la situación es bastante compleja, mañana tenemos asambleas”. El sindicato docente no quiere quedar debajo de la inflación y a diferencia de otros gremios no aceptó la oferta de actualización por IPC.

Sobre las precauciones y acciones de prevención por el coronavirus dijo que “hay mucha circulación de información en términos de prevención y nos estamos manejando en ese marco”. Recordó que tanto en Río Negro como en Neuquén no se tomó la decisión de suspender las clases.