Zeta e Charly hanno dato il via alla tournée in omaggio a Soda Stereo

A Bogotá, il bassista Zeta Bossio ed il batterista Charly Alberti hanno dato il via alla tournée in omaggio a Soda Stereo. Vi hanno partecipato diversi invitati, alcuni dal vivo ed altri attraverso videoclips. Tramite questo supporto, si sono vissuti i momenti più toccanti della serata ed è stata possibile la partecipazione del defunto Gustavo Cerati, leader della band. 12 anni dopo la tournée “Me verás volver”, che ha riunito i tre musicisti per l’ultima volta sul palcoscenico, i superstiti del gruppo hanno utilizzato la tecnologia per una nuova tournée di una delle band più importanti dell’America Latina.

Il chitarrista argentino Richard Coleman, il gruppo messicano Café Tacuba ed il cantante dello stesso paese, León Larregui, la cilena Mon Laferte, la colombiana Andrea Echeverri ed il portoricano Robi Draco Rosa hanno preso parte al concerto dello scorso fine settimana. Attraverso lo schermo vi hanno partecipato il cantante di Coldplay, Chris Martin, il figlio di Gustavo Cerati, Benito, la messicana Julieta Venegas ed il produttore argentino Gustavo Santaolalla Tuttavia, i momenti più emotivi sono stati quelli in cui compariva Gustavo Cerati. Il trio si era presentato per l’ultima volta il 21 dicembre 2007 nello stadio di River Plate . La lunga agonia di Cerati era iniziata nell’aprile 2010. La morte del leader del gruppo risale al mese di settembre 2014.

Il nuovo progetto guidato da Zeta e Charly Alberti approderà a Buenos Aires il 21 e 22 marzo nel Campo Argentino di Polo.