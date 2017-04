Zampedri puso paños fríos en la polémica con Lavallén, y asegura que los jugadores sí entienden el mensaje del director técnico

El delantero de Atlético Tucumán, Fernando Zampedri, le bajó los decibeles a la polémica que se armó en torno a las declaraciones del director técnico del Decano, Pablo Lavallén, quien había dicho que los jugadores no estaban entendiendo el mensaje del cuerpo técnico. “La idea de juego de Pablo la entendemos. Por ahí nosotros no nos estamos moviendo bien en la cancha. Vimos videos de lo que estamos haciendo para corregir nuestros errores. Los primeros tiempos de los partidos nos están costando y es una falta de atención que no podemos tener”, declaró Zampedri, quien será titular en el partido que los tucumanos jugarán ante Rosario Central, esta noche, a las 21.15, en el Gigante de Arroyito.