Programme spécial avec Zaida Saiace, interprète de musique classique et contemporaine, qui a commencé à jouer du piano à l’âge de six ans et a obtenu son diplôme de professeur de piano senior. Fedora Aberastury, créatrice du Système Conscient pour la Technique du Mouvement – une discipline qui repense la relation entre la pensée et l’action, basée sur le développement de la conscience des centres énergétiques – est la présence décisive dans sa formation.