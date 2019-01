“Yuyito” González: “Me guié en la espiritualidad a partir del cristianismo”

Amalia “Yuyito” González visitó el estudio de Radio Nacional. Fue una vedette muy exitosa en la década de 1980 y hace un tiempo incorporó a Dios en su vida. Hoy se dedica a practicar la fe evangélica.

“Estoy en un momento de cambio, pero hay que tener en claro hacia dónde va uno. Me guié en la espiritualidad a partir del cristianismo, que tengo una gran conexión. Uno se forma con lo que escucha en la casa, por unos años no tenía buenas relaciones y quería conformar a todos. Mi trabajo era mostrarme, quería que el público me quiera”, expresó “Yuyito” González por Radio Nacional.

“No tengo rencores con el ambiente artístico, actualmente trabajo comunicando por fuera de lo que son los medios”, destacó.