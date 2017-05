“YPF debe más de lo que vale”

El senador del MPN por Neuquén y secretario general del Sindicato de Petroleros, Guillermo Pereyra, no descartó un paro contra YPF si no se regulariza la situación de los trabajadores de Rincón de los Sauces. Pereyra explicó que se trata de 136 desocupados que cobraron su indemnización pero ahora no los toma ninguna empresa. El sindicalista reconoció que YPF tiene una deuda más grande que lo que vale. “Si no consigue socios la situación es muy complicada” sentenció.