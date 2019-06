Como director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, rompió el silencio ante las críticas recibidas por no estar en Brasil junto a la Selección en la Copa América y algunas cuestiones relacionadas con su función.

En relación a su salud, aclaró: “Estoy mejor, primero tuve un virus y una infección urinaria. Ahora ya no tengo fiebre, pero estoy con mucha tos, creo que toso más cuando escucho las pelotudeces que hablan, yo pensé que el importante era Messi, los entrenadores y ahora parece que soy mucho más importante de lo que pensaba. Acabo de salir a comprar unas cosas y me cago de frio, hubiese preferido estar ahí, no es que era Vietnam”.

Ante los rumores de una pelea con Scaloni dijo: “Yo no estoy peleado con ninguno, sueño que le vaya bien a la Selección”.

También le respondió a Oscar Ruggeri, ex Capitán de la Celeste y Blanca quien hace algunos días se ofreció para ocupar el puesto que hoy tiene Menotti: “No me interesa lo que diga Ruggeri. Estuvo diez años comiendo asado en el predio. Hoy es un periodista y no tiene ningún peso más que ese”.

Por último describió su idea de cara al futuro de la Selección Argentina y su proyecto como director: “Repito lo que dije hace 50 años, cuando un futbolista en su currículum pone que jugó en la Selección tiene un valor diferente, lo que se trata es proteger a los futbolistas y al entrenador que esté con un calendario que sea consensuado y cuando alguien no da a un jugador lo diga”.