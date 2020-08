“Yo no busqué enfermarme, no se dan cuenta que es feo pasar por esto”

DESCARGAR

Diego Salinas es un joven papá que fue hisopado después que su bebé diera positivo de Covid. Ambos están contagiados y recuperándose. En el lugar que se encuentran aislados, sufren maltrato y discriminación.

Diego no sabe cómo se pudo haber enfermado. En diálogo con LV4 RADIO NACIONAL SAN RAFAEL, contó que el miércoles 12 de agosto fue al hospital a donar sangre por lo que sospecha que fue ahí donde se contagió. El 18 le confirmaron que él y su bebé eran positivos.

“A mi señora todavía no le hacen el hisopado aunque está aislada con nosotros”, explicó. Agradeció a todo el pueblo de Goudge, a la guardería y a la delegada municipal del pueblo La Carolina, que los ayudan permanentemente.

“Somos 4 familias que estamos aisladas y nos llevan mercadería, así que con ellos voy a estar eternamente agradecidos”, expresó.

Pero no todas son buenas actitudes, Diego señaló que por las condiciones de salud de su padre tuvo que dejar el distrito y aislarse en la casa de su suegra. “Acá lamentablemente hemos sufrido discriminación: nos han cortado el cable de wifi, han insultado a mi bebé, nos tratan mal todo el tiempo”, se lamentó.

“Lo que no entienden es que yo no quise ser portador y en ningún momento busqué contagiarme”, dijo en relación a los vecinos que los maltratan. “Le ha caído mal a los vecinos, no a todos, pero duelen las palabras que dicen y lo que hacen. No se dan cuenta que es feo pasar por esto”, concluyó diciendo el joven de 22 años.