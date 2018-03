“Fui el último que le dio un abrazo a mi hermano, después partió”

Omar Villordo es hermano de Rubén Alberto Loreiro, el soldado santotomeño que murió en el hundimiento del buque General Belgrano, recordó a nuestro héroe correntino al aproximarse el 2 de abril.

“Rubén tenía 18 años cuando embarcó. Yo soy mayor, tengo un año más que él, entramos los dos. Yo estaba en Usuahia, Tierra del Fuego. Y el embarcó en el buque”, relató Villordo.

“Como todo joven, estaba muy contento, no nos imaginábamos lo que iba a pasar. El 22 y 23 de abril, el buque encalló en Usuahia para abastecerse de víveres. Yo me encargué de todas las cartas y todos los recuerdos, de mis amigos y de Rubén. La única carta que no largué fue la de mi madre. Yo fui el familiar que le di el último abrazo a mi hermano. Después partió y nunca más”, señaló emocionado.

Por otro lado, recordó que él visitó Malvinas: “Fui después del hundimiento. Recorrí el cementerio de Darwin y es muy triste ver a madres recorriendo las cruces, sin saber a donde está su hijo. Es una alegría lo que está pasando ahora”.