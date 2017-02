Yamila Cafrune: “Aunque quisiera olvidarme de papá, la vida misma no me deja”

Habló con Marcelo Simón al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de su padre, Jorge Cafrune.

”Olvidarse de papá cuando ha sido una persona tan digna sería un mal gesto”, dijo la cantora.

Recordó que “Papá me escuchó cantar en Santa Fe, cuando tenía once años en casa de mi profesor”, y que cuando le preguntó qué quería ser cuando fuera grande y le dijo que le gustaría ser cantora, él dijo que no era un camino para una mujer sola.

“Soy abogada y cantora, las dos cosas que papi no quería que fuera”, señaló Yamila.

Además, destacó que “Papi sigue estando tan presente en la gente como si estuviera vivito y coleando”.