Yago Lange: “Sin un ambiente sano, no vamos a tener más deporte”

Además de ser un velista olímpico e hijo de Santiago Lange, la leyenda viviente de la vela argentina, Yago también es ambientalista y miembro de la organización global Parley for the Oceans, que trabaja por el cuidado de ríos, mares y océanos del mundo. Deporte y ambiente fueron los dos temas que abordó en una entrevista con Volumen de Juego, el segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba.

Tanto por el deporte en general como por el hecho particular de que ha tenido la oportunidad de navegar por muchos lugares del mundo, Yago tomó conciencia de la situación en que se encuentran las aguas y decidió involucrarse como ambientalista porque sabe que, “sin un ambiente sano, no vamos a tener más deporte”.

Con respecto a la actividad deportiva, Lange señaló que, debido a la pandemia del Covid-19, hay mucha incertidumbre sobre si se van a desarrollar los JJOO de Tokio del año que viene. Además, reconoció que la agenda y la oportunidad de una competencia para que lo clasifiquen a la cita olímpica dependerán de la emergencia sanitaria que se vive en el mundo y recalcó que, en este momento, lo más importante es la unión de los deportistas para pensar cómo apalear las consecuencias económicas y de salud.

Yago Lange también se dio un tiempo para explicar a qué se dedica la organización global Parley for the Oceans, que también se ocupa de la pesca ilegal y de la contaminación de algunas especies marinas. Además, subrayó que, gracias al deporte, ha podido dar charlas al respecto y hacer más visible esta realidad que somete al mundo.

