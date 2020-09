Ya se trabaja normalmente en Tribunales Federales tras un caso positivo

En tribunales federales ya se registra contagios entre el personal. Lo confirmó la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones quien precisó que el viernes estuvieron cerrados los pisos 10, 11 y 12. Esta semana están trabajando normalmente. Se hicieron 12 hisopados.

“La gente no se contagia en el lugar de trabajo, esto tiene que ver con esta falta de responsabilidad, no solamente de conciencia si no de responsabilidad colectiva”, Liliana Navarro en diálogo con Radio Nacional Córdoba

En la Justicia Federal, el sistema informático posibilita la realización de los trámites vía web.