Ya está en funcionamiento mercadolvear, venta a través de un sistema on line

El Director de comunicaciones, Jorge Porta anunció que que el portal está en funcionamiento, con 200 empresas inscriptas, entre comercios y PyMes alvearenses.

“Hay treinta empresas que ya han cargado sus productos. La gente puede ingresar y solicitar algunos de los productos de los comercios que están a disposición dentro de la web. El funcionamiento es similar al de las plataformas de venta on line tradicionales. En esta primera etapa la venta se hace contra reembolso, en la vivienda particular, con tarjeta de débito o crédito, de acuerdo al posnet con que cuenta la empresa de venta. Esa es la modalidad para la primera etapa –explicó Porta- y para una segunda etapa ya se está planificando adherir un sistema de pago on line”.