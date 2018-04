Y un día escuché AC/DC

Richard Coleman recuerda cómo fue que la banda Golem, armada junto a sus amigos cuando cursaba el Colegio Nacional de Vicente López, logró cierto prestigio versionando tango y folklore.

Para él, aquella experiencia lo rescató de su avanzado estado jazz rock progresivo hasta que un día, una tarde de sábado precisamente, alguien hizo sonar Back in Black a todo volumen desde el bafle. Comenzaban los 80.

Escuchamos Rock and Roll Ain’t Noise Pollution, Let Me Put My Love Into You, Back in Black, Hells Bells – AC/DC