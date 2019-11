Vuelve la temporada del Metropolitan Opera House con “Akhnaten”, de Glass

En diciembre, vuelve el Met a Radio Nacional Clásica.

Desde el sábado 7, te invitamos a vivir en directo una nueva temporada de transmisiones radiales del Metropolitan Opera House de Nueva York, con los grandes títulos y las mejores voces de la actualidad.

Este sábado, desde las 14.45: Akhnaten, de Philip Glass, con Anthony Roth Costanzo, Dísella Lárusdóttir, J’Nai Bridges, Aaron Blake y Will Liverman, dirigidos por Karen Kamensek.

El Met en directo desde Nueva York, todos los sábados, a partir del 7 de diciembre, sólo por La 96.7.

Escuchanos también en radionacional.com.ar