Vivir es Cristo se manifiesta contra el Protocolo de aborto no punible

Para acceder a la interrupción legal del embarazo alcanza con brindar el consentimiento y firmar una declaración jurada que afirma que la mujer fue víctima de una violación o corre riesgo su salud. Entre el pedido y la intervención no pueden pasar más de diez días y la solicitud no puede ser rechazada por ninguna institución de salud, pública o privada, manifiesta el nuevo Protocolo de aborto no punible. En este sentido, el pasto de la Iglesia Vivir es Cristo, Pablo Garay y el abogado, Leandro Jacobi, integrante de la misma iglesia, ofrecieron su opinión sobre el tema. “Para nosotros es una gran preocupación, y en Entre Ríos hemos juntado firmas para que el protocolo caiga”, expresó el pastor. Por su parte, Jacobi, cuestionó que con el “aborto” se tapa el delito del abuso y no se va contra el “abusador”.