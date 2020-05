Vinuesa: “Piensan en volver a jugar, cuando aquí hay 200 muertes diarias”

El periodista deportivo David Vinuesa –quien trabaja para el Grupo Libertad Digital de la ciudad española de Madrid y donde cubre diariamente al Atlético madrileño– dialogó con Radio Nacional Córdoba. Además de darnos un panorama ante la noticia de que Nahuel Bustos, jugador de Talleres, puede ser transferido a tierras ibéricas; realizó un análisis sobre la situación del país europeo en relación a la pandemia del coronavirus.

Con respecto al posible interés de cuadros españoles por el jugador cordobés, Vinuesa reconoció que son varios los interesados en contar con los servicios del delantero albiazul. Uno de ellos es el Valencia y el otro es el Sevilla, aunque el colega español expresó que Bustos encajaría mejor en el juego del segundo conjunto y agregó que las cifras por su fichaje no serían un obstáculo en la negociación.

En cuanto al pase de Lautaro Martínez desde el Inter de Italia al Barcelona, cree que se trata más de un deseo que de una realidad, ya que el club catalán no se encuentra en un momento económico ideal y duda que pueda pagar el fichaje del delantero, ex Racing de Avellaneda.

Por último, Vinuesa se refirió al momento que se vive en el viejo continente en relación al Covid-19. Con un relato verdaderamente gráfico, describió la realidad del pueblo madrileño y expresó que, mientras algunos piensan en volver a las canchas, en la ciudad española “hay 200 muertes diarias”.