“Vietnam genealogía de la resistencia”, historia de un pueblo inquebrantable

Cualquier libro no necesita requiere de un proceso, de un trabajo metódico, de un trabajo también introspectivo, lecturas de reflexión en el caso puntual de este libro sobre Vietnam que básicamente recupera un poco la genealogía, la historia de lucha que ha tenido ese pueblo a lo largo de que existe, desde su independencia inicial hasta sus días más actuales, ese libro si se quiere es un trabajo introductorio de un proceso todavía mucho más extenso que estoy haciendo que tiene que ver con mi tesis doctoral acá en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que es sobre el proceso de reunificación que se da en 1975 cuando Vietnam del norte vence finalmente en la guerra a Vietnam del sur. Explico, Gastón Fiorda, periodista, escritor, licenciado en Ciencias Sociales. Esto es un trabajo inicial que tiene que ver, porque digo que es un trabajo inicial, no porque la hipótesis este en desarrollo, no, sino porque uno no puede entender como Vietnam finalmente termina venciendo en el siglo XX A Francia, a EE. UU y luego consolida un proceso de unificación tan exitoso sino tiene en cuenta lo que son las raíces históricas sociales y culturales que explican ese fenómeno. Este libro de alguna manera, este libro que se conoció ahora hace una semana, pero va a estar ya listo fuera de imprenta calculo que en dos semanas más, explica ese fenómeno histórico cultural, esa genealogía que hace que uno pueda entender porque después de haber sido bombardeado, después de haber sufrido hambrunas, después de haber sufrido la destrucción del 70 % de sus campos y de sus selvas Vietnam termina consolidando una victoria contra la potencia mas importante que tiene en el mundo militarmente como es los EE. UU no. Humanamente fue una catástrofe una tragedia por empezar han muerto casi 4 millones de personas, mas de 50 mil soldados norteamericanos donde se han destruido, todavía los agentes químicos siguen generando los efectos materiales en la población con malformaciones con enfermedades genéticas, con campos que todavía están inutilizados porque todavía están contaminados…

De la siguiente forma, Gastón Fiorda, escritor. Lic. en Filosofía. Magister en Derechos Humanos. Doctorando en Ciencias Sociales (UBA), en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, expresaba lo siguiente…