Victor Velázquez; vida y obra

El Músico y cantante Victor Velázquez, fue entrevistado por Fabian Galarraga, Leandro Dupín y Juan Izaguirre en LT11 de Concepción del Uruguay. En una larga y profunda entrevista, Velázquez repasó su extensa carrera. De sus inicios en la música, destacó la importancia que tuvo para su carrera el paso por las radios de frontera como LT11, LT14 y LT15 de Entre Ríos: “son lindos recuerdos, yo cantaba en una churrasquería, ahora se llama a la gorra, y el director de la radio me invitó a cantar a la radio”. El músico de basta trayectoria, emocionado, contó grandes anécdotas de presentaciones con Landriscina y de momentos compartidos con Linares Cardozo, Roberto Román, entre tantos destacados. Los conductores del programa pudieron compartir junto al músico, grandes recuerdos y anécdotas. “No tengo la oportunidad de recibir a mucha gente por la edad”, dijo Velázquez. Mas tarde, dijo que a los músicos jóvenes, el siempre les dice una frase de Atahualpa Yupanqui: “La universidad del cantor son los caminos, el que no los anda es porque no quiere o no puede, pero todos los caminos están abiertos”. Mas tarde, contó cuando tuvo que ir a vivir a España tras estar en una lista negra: “dejé a mi mujer y a mi hijo de 5 años y me tuve que ir a España”, contó.

