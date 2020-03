Victor Heredia: “Hay una humanidad shockeada que está buscando una salida”

En vísperas de un nuevo aniversario del 24 de marzo, Victor Heredia conversó con Radio NAciona, sobre la actualidad que vive nuestro país y el mundo por el coronavirus y sobre un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976.

Al repasar su vida su obra y su carrera artística Heredia fue contundente:

“Todo lo que hice me costó, le costó a mi familia, a mis amigos, cada vez que yo decía algo había una respuesta violenta, los medios de comunicación hegemónicos trataron de ocultarme y hasta me prohibieron, hoy me siento orgulloso de haber hecho lo que hice me costó mucho trabajo llegar donde llegue”.