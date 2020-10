Viajamos por Jujuy, Entre Ríos y Chubut

En un nuevo programa de Estudio País recorrimos Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y CABA. Con la conducción de Quique Pesoa desde San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba.

Visitamos LRA16 AM560 y FM 92.5 Nacional La Quiaca, Jujuy con Carlos Rivero, luego recorrimos LRA 42 AM1310 y FM 98.7 Gualeguaychú, Entre Ríos con Elidelmar Otman y por último 102.5 FM Viejo Expreso desde El Maitén, Chubut con Suyai Stoppiello

Hoy Cocina Santa Fe con Vicente Oviedo desde el puerto de Reconquista.

También dialogamos con Martín Giménez, gerente artístico de Radio Nacional. Nos dio detalles de la realización de su libro “Héctor Larrea, una vida en la radio”.

“En mi infancia siempre se escuchaba a Héctor Larrea. Desde 2008 lo conozco de forma profesional a Larrea, compartimos muchos viajes en los que me daba cuenta que había una historia muy linda para contar. En un principio me dijo que su pudor no le permitía contar su historia. Es un personaje que atravesó la cultura popular Argentina”, describió Giménez. “Larrea es un antigrieta”, aseguró.