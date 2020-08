Se llevó a cabo este jueves la VI Reunión extraordinaria del Consejo Provincial de Turismo de Santa Cruz, que tuvo como objetivo principal articular la aplicación de los prestadores turísticos, tanto empresas como monotributistas, en los programas “Santa Cruz Protege” y compartir los avances de los protocolos turísticos.

“Es fundamental que en cada localidad se conozcan las posibilidades que planificó esta gestión desde el Gobierno de Santa Cruz y que impulsamos con la asistencia técnica desde el área de Turismo junto a cada representante local para recomponer el entramado de la actividad turística en nuestro territorio”, advirtió la secretaria de Turismo, Valeria Pellizza.

Durante la reunión virtual del CPT, la ministra de Producción, Silvina Córdoba, celebró la participación y el espacio para “generar herramientas y políticas de acción consensuadas sobre un sector económico muy importante”, y destacó que el Programa Santa Cruz Protege “es una decisión política de la Gobernadora para asistir al sector comercial del ámbito de la provincia, principalmente aquellas actividades que no pudieron reactivarse debido al contexto de pandemia”.

“Es muy importante en este contexto la construcción de escenarios, políticas y trabajo a futuro“, destacó la ministra, al tiempo que explicó que “en función de lo que se había propuesto desde el Consejo Provincial de Turismo, el Gobierno Provincial puso hace 10 días el Programa Santa Cruz Protege”.

“Desde el comienzo de la pandemia dijimos que íbamos a ir haciendo sintonía fina a medida que fueran avanzando los tiempos y viendo también la reactivación y la situación de los distintos sectores económicos y comerciales, sabíamos que con el turismo íbamos a tener que aplicar herramientas más allá de las que ya están disponibles por parte del Gobierno Nacional”, explicó Silvina.

Durante la reunión, se consideró punto a punto los programas financieros de apoyo al sector turístico como el de “Auxilio al Trabajo y el Comercio” (ATC) y el Programa “Aportes no Reintegrables” (ANRS) del Plan Santa Cruz Protege.

Al respecto, la ministra subrayó que el ATC es una herramienta que “busca asistir al trabajo y al comercio en aquellas localidades en aislamiento, con el fin de sostener los puestos de trabajo y a las empresas que dan esos puestos de trabajo”, y agregó “los requisitos para acceder no son nada complicados, es documentación básica que toda empresa debe tener”.

Además, durante la reunión se analizaron los avances de la Comisión de Protocolos del CPT, a fin de compartir los protocolos con medidas de bio seguridad para cuando se reanude el Turismo.

La VI Reunión extraordinaria del Consejo Provincial de Turismo, se desarrolló de manera virtual con la presencia de la Ministra de Producción Comercio e industria, Silvina Córdoba, de la secretaria de Turismo, Valeria Pellizza, el director provincial y presidente del CPT, Pablo Godoy, y el vicepresidente y director de Turismo de Río Gallegos, Cristian Canavire. También participó la secretaria de Empleo y Relaciones Laborales, Jessica Montiel.

En representación de la comisión de Protocolos a cargo del Turismo Puerto Deseado estuvieron Mónica Quintomán y la directora de Turismo Jéssica Gómez, quien explicó los detalles junto con la responsable técnica de esta temática, desde la SET, Celeste Ortiz.

Por último, el encuentro contó con la presencia del coordinador provincial de Servicios Turísticos de la SET, Alejandro Agulla y los representantes de turismo de cada localidad de los Corredores de la Ruta N° 40, Corredor del Viento y Corredor de la Ruta Azul. Además, los directores de turismo que coordinan la Zona Norte, Marina Basalo; El Calafate, Ariel Carrizo y el equipo de Turismo de la delegación Casa de Santa Cruz en Buenos Aires a cargo de Oscar Chan.