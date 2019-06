Veto del adicional: Etienot había advertido a concejales sobre los fondos

La presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, informó que se solicitó custodia policial para brindarles seguridad a los ediles que debían bajar al recinto a tratar el veto del Ejecutivo al proyecto que se aprobó por unanimidad, antes de las elecciones, y que establecía un aumento del adicional por antigüedad. Etienot dijo que previo a aprobarse la ordenanza, les aclaró a los concejales que la erogación no estaba contemplada en el presupuesto 2019 y les advirtió que era necesario garantizar de dónde saldrían los fondos. “Ahora están en este brete porque el intendente (Sergio Varisco) dijo que no tiene plata”, expresó la viceintendenta. Se logró el quórum y los concejales sesionaban este jueves a la mañana pero de no contar con los dos tercios, los concejales tendrán 15 días hábiles para pedir la insistencia.