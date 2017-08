Verónica Magni: “Está la posibilidad de dejarle un mensaje al Gobierno Nacional”

La precandidata a diputada nacional por la lista 50 “Encuentro Social”, votó durante la mañana de hoy en la Escuela Nicolás Avellaneda.

En un encuentro con la prensa, dijo sobre las elecciones: “Con bastante movimiento desde el comienzo, y lo destacamos porque a quedado (durante la campaña) como una sensación un poco enrarecida, la verdad, se a podido recepcionar cierta sensación de apatía, de desgano, o de contrariedad, y sin embargo hoy, no es lo que refleja ver toda la ciudadanía votando”.

Acerca de las PASO aclaró “Esto no deja de ser un ejemplo cívico más de la sociedad argentina, que siempre nos da estos mensajes alentadores que cuida una conquista tan importante como lo es las garantías democráticas”.

Explicó que con estas elecciones hay 2 posibilidades: “Esta la posibilidad de dejarle un mensaje al gobierno nacional que lleva 2 años de gestión, como también esta la posibilidad de simplemente participar de elecciones internas”

Para finalizar recalcó: “En el caso particular nuestro, no dirimimos en internas, así que no está mucho en juego. Nosotros creemos que en octubre sin embargo logramos ser una alternativa (…) hay una sensación y necesidad de una renovación dirigencial, nosotros tenemos que tomar ese mensaje y estar a la altura de las circunstancias.

Al cerrar su discurso, comentó que estarán festejando los resultados en el local partidario en Larroque 648.