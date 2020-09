Verónica Gutiérrez: “No va a haber una acreditación automática”

La directora del CPEM 3 Verónica Gutiérrez dijo que hay lineamientos nacionales y que la provincia no envió aún una resolución formal de adhesión. Luego hizo un relato de cómo comenzaron el trabajo en el inicio de la cuarentena y agregó que “en esta ultima etapa del año nos está costando el contacto con los chicos y sus familias”.

Sobre la promoción dijo “no sabemos cómo va a ser, pero no va a ser automática, los chicos deben acreditar saberes”. Respecto de las materias previas explicó que desde la escuela se presentó un proyecto para que las y los estudiantes rindan de manera presencial cuando no había casos activos en Zapala, pero que esto “no se autorizó” por parte del CPE. La escuela hizo una propuesta de examen presencial “porque consideramos que no estaban dadas las condiciones para que todos y todas puedan hacerlo de manera virtual, incluso los profesores también tenían problemas de conectividad, esto no estaba garantizado para todos”.