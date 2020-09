Verónica Caliva afirmó Ameri agravió al pueblo argentino con su accionar

En entrevista con Modo Nacional, la diputada por el Frente de Todos, Verónica Caliva hizo referencia a la inconducta institucional de Juan Ameri en la sesión de ayer. “Realmente es una persona que no merece la honra del Parlamento y fue un agravio al pueblo argentino”, fue su repudió hacia el ex diputado, quien renunció a su cargo tras actitudes de índole sexual en la sesión de la Cámara Baja de la Nación. “Tenemos que avanzar hacia una sociedad donde las mujeres no tengan miedo de denunciar a los violentos”, dijo la diputada Caliva, al referirse a la situación que viven las mujeres en general y las que militan en distintos partidos políticos.

Anoche mujeres políticas del NOA cuestionaron la negociación de las listas en procesos electorales, la falta de crítica y autocrítica de la conducción política. Son tiempos de profundos cambios de paradigmas para evitar la violencia política y lograr la paridad democrática, sostuvieron.