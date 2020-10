Verdadero/falso: el juego online para aprender a detectar la desinformación

La sobreexposición a la información puede desarrollar ansiedad, miedos e incertidumbre. A los memes y las noticias veraces se suman noticias falsas que se replican en internet y que representan un desafío mayor en el contexto del COVID-19, atravesado por la hiperconexión. En este escenario, UNICEF, RED/ACCIÓN, Sociopúblico y Google News Initiative presentan Verdadero / Falso: un juego online para que los chicos y las chicas pongan a prueba su capacidad de detectar la desinformación sobre coronavirus y cuenten con herramientas para enfrentarlas y evitar su propagación. Sobre esta iniciativa, charlamos con Natalia Calisti, Especialista en comunicación de UNICEF.

Este tipo de noticias que desinforman se presentan como “grandes verdades” que se viralizan en redes sociales y medios de comunicación y mediante la sorpresa, la indignación, la emoción y/o la intensidad, buscan engañar y confundir a quienes las leen. Verdadero / Falso desafía a los jugadores a identificar si las noticias que aparecen en pantalla son reales o no. Y para hacerlo, ofrece pistas y recomendaciones para aprender a reconocer cuándo estamos ante un caso de desinformación. A medida que se avanza, se van sumando puntos cuando decide compartir información verdadera o decide no hacerlo cuando no lo son. Al instante se devela si la noticia era verdadera o falsa, señalando los motivos.

Algunas señales importantes a tener en cuenta son: si la información la publicó un medio o autor conocido, si hay fuentes oficiales citadas, si tiene fecha, si las imágenes para ilustrar coinciden con la noticia y si concuerdan titular y contenido de la nota.

Además, para que los chicos y las chicas puedan contar con las herramientas para enfrentar la desinformación, Verdadero / Falso incluye una guía pedagógica desarrollada por RED/ACCIÓN para que las y los docentes puedan llevar esta problemática para debatir y trabajar en las aulas. Incluso, para quienes quieran aprender más este tema, incluye recursos para convertirse en un experto en detectar la desinformación.