Vera Cirkovic presentó su nuevo disco: “Busqué encontrar una identidad”

La mezzosoprano franco yugoslava, Vera Cirkovic, presentó su nuevo álbum Escombros de un vampiro sideral, un trabajo discográfico que reúne poemas de los “poetas malditos”, tal como los denominó el poeta francés Paul Verlaine.

El informe es de Alejandro Rodríguez Bodart, periodista del servicio informativo de Radio Nacional.

“Es un concepto novedoso, con sonidos que no esperan tanto viniendo de mi parte”, asegura la artista. En diálogo con Radio Nacional, Cirkovic cuenta que estaba buscando “algo que me permitiera explotar todo lo que hice a lo largo de mi vida profesional y artística”, y afirma que con estos poemas incursiona “en nuevo sonidos, utilizando una voz más ‘popular’, pero utilizando el fraseo de la música clásica”.

“Está lleno de todo lo que atravesó mi vida como música”

La intérprete explica que su meta no es hacer música popular y reconoce que este disco no lo es. Por el contrario, el disco incluye poemas del siglo XIX, con poemas del cantautor y pianista francés Léo Ferré, no muy conocido en nuestro país, y no buscan hacer hacer algo “fácil de escuchar”.

“No busco colores para agradar a la gente. Busqué encontrar una identidad, que se sitúa entre la ópera, la música clásica y la música ‘actual’. Pienso haber encontrado un color nuevo y que no suena forzado”, remarcó.

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y pronto contará con su edición física.