Vera Cirkovic, la dame en noir

Vera Cirkovic, mezzo-soprano d’origine franco-yougoslave installée en Argentine, continue de diffuser ses deux disques : « Las damas de negro », « Les dames en noir », dédié à Edith Piaf, Juliette Greco et Barbara. Et « Entre perros y lobos », « Entre chiens et loups ».

En janvier, en plein été austral, elle se présente à Buenos Aires au « Camarín de las Musas », Mario Bravo 960 : Jeudi 10, Mercredi 23 et jeudi 31 janvier, à 21 heures.

Production : Silvana Avellaneda / Présentation : Eric Domergue / À la technique : Guillermo Vega / Site Web : Marcelo Ayala