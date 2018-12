Venta de la Rural: Fiscalía pide que Menem y Cavallo sean condenados

La fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió que el ex presidente y actual senador Carlos Menem sea condenado a cuatro años de prisión y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo a tres años y nueve meses por haberle vendido en 1991 a la Sociedad Rural el predio ferial de Palermo en violación a las normas de cómo debía hacerse la operación y por 100 millones de pesos/dólares menos de su valor real. Baigún concluyó su alegato en el juicio oral en el que también solicitó que el predio sea restituido al estado nacional. Además, pidió condena para dos ex funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación y para el ex presidente de la Sociedad Rural Ricardo Agustín de Zavalía. Informe de Mariana Capacciolli.

“Han pasado 27 años del hecho, a pesar de lo cual no deja de ser un acto de corrupción cometido por las más altas esferas del gobierno de ese momento. Está plenamente acreditado que Menem, Cavallo junto a directivos de la Sociedad Rural sustrajeron de la esfera del estado el predio ferial de Palermo”, dijo Baigún en su alegato en el que enumeró las irregularidades que se cometieron.

Menem firmó el 20 de diciembre de 1991 el decreto por el cual el Estado le vendió de manera directa a la Sociedad Rural el predio de Palermo. Cavallo hizo lo propio en mayo de 1992 con el boleto de compra venta. El valor de la operación fue de 30 millones de pesos/dólares porque en ese momento regía la convertibilidad. Pero el valor real era de 130 millones.

Fragmento del alegato del Ministerio Público Fiscal