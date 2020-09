“Veníamos bajando y en el cambio de chofer el colectivo se quedó sin frenos”

A 18 años de la tragedia de la Cuesta del Totoral, un sobreviviente del accidente, en el que fallecieron 48 tucumanos, recordó aquel triste episodio en el que el colectivo en el que viajaban se quedó sin frenos y cayó por un barranco a unos 60 metros de profundidad. “Cuando veníamos bajando y hacen el cambio de chofer, el otro conductor que maneja el colectivo se queda sin freno. Fue todo cosas de segundos, fueron varias curvas con el griterío de la gente… Fue una locura. Hace poco he vuelto a donde fue el accidente. No sé cómo hicimos con mi hermano, pero entre los dos nos ayudamos para salir. Fue todo en medio de la desesperación. Pasaron varios vehículos y nadie quiso parar a ayudarnos”, relató Walter González, sobreviviente de la tragedia que llegó a juicio oral y público en Tucumán, pero que no tuvo condenados.

