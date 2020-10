Dialogamos con Martín Burgos, Licenciado en economía y Coordinador del departamento de economía en Centro Cultural de la Cooperación, sobre la situación económica en Argentina, “vemos muchas personas resistiendo las medidas del gobierno, mucha resistencia”, “el gobierno nacional tiene un problema particular venir de un anterior gobierno que hizo una catastrófica gestión económica”, “la soja que está stockeada, no está vendida, los incentivos económicos no están funcionando”, “el swap puede ser positivo, prestamos en yuanes y nosotros en pesos a ellos, tiene un sentido que nosotros podamos comprar mercadería a China sin pasar por el dólar”.

