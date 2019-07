Velásquez cadidato a diputado por pueblo de “Santa Cruz Somos Todos”

Con fuertes críticas al Frente Para la Victoria, el concejal Mateo Velásquez, habló con nacional sobre su candidatura a diputado por pueblo dentro de Santa Cruz Somos Todos, espacio político del ex gobernador Daniel Peralta “de los pocos peronistas que quedan en la provincia de Santa Cruz”, según Velásquez. El edil electo por el FPV en 2015 resaltó que en este espacio político “no podemos estar, por que no podemos ser títeres” del gobierno municipal y provincial y no descartó alcanzar un acuerdo con el radicalismo de Gregores para las elecciones municipales de Octubre.

Velásquez estará acompañado en la lista por la Karen Sanhueza, en tanto que la otra lista que sumara dentro del lema de Santa Cruz Somos Todos, será la del referente vecinal, “Tono” Poclepovic.