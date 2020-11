En La hora lenta charlamos con Emiliana Cortona, ganadora del concurso Crónica Patagónica 2020 por la crónica periodística “Vejez Trans: la generación que desafía todos los pronósticos”. “Son mujeres que han superado la expectativa de vida, que acá en el valle son 42 años y a nivel nacional es de 35 años” y “que en la gran mayoría no tienen aportes, no tienen obra social, están en una situación bastante crítica”. En cambio, remarcó que “en la vida de las persona cis los 50, los 60, son un poco el momento que dicen me jubilo y empiezo a viajar”

Hubo un total de 49 crónicas presentadas en la Segunda Edición del Concurso de Crónica Patagónica. La iniciativa de la Fundación de Periodismo Patagónica recibió trabajos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el Partido de Patagones.

