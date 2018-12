Vecinos reclamaron al municipio “una navidad sin hambre”

En la mañana de hoy, un grupo de vecinos coordinados por la corriente clasista y combativa bloqueó la entrada y salida al sector de Área Operativa de la Municipalidad de Esquel. En diálogo con Radio Nacional Esquel, Marcelo Marab, integrante de la Corriente Clasista y Combativa explicó los motivos de la medida que se decidió mediante asamblea de distintos vecinos.

Respecto al bloqueo del sector y la no salida de los camiones recolectores de residuos, el secretario de Ambiente municipal conversó con Almacén de noticias, confirmando que no radicó denuncia por bloqueo, ya que le informaron que no constituye delito la manifestación. Si se asesoró sobre un protocolo de intervención de la Policía que debería garantizar acceso al área.

Móvil: Andrés Campos