Vecinos de Las Lajitas pidieron justicia para la chica violada en año nuevo

Vecinos de Las Lajitas se manifestaron pidiendo justicia por la violación en banda que sufrió una adolescente de 14 años la madrugada del 1 de enero. En ese marco, pidieron que la causa no recaiga en la jurisdicción local dado que aseguran que no confían en la imparcialidad de la investigación.

Hasta el momento, los detenidos por el hecho son tres hombres y una mujer y se espera que en los próximos días la joven agredida declare en Cámara Gesell.

En tanto, la chica recibió asistencia médica de acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud, según confirmó la directora de Acción Social, Emilce Quintana, quien coordina el registro de casos de violencia de género en la recientemente creada Área de la Mujer del municipio.

Si bien la funcionaria aseguró que se cumplieron todos los procedimientos sanitarios y legales, también habló de la falta de capacidad humana para atender y brindar contención ante la gran cantidad de casos que suceden en la región.

“Acá no hay psicólogo, en el hospital tampoco. No hay acá, no hay en Apolinario Saravia. En Anta en el único lugar que hay es en Joaquín V. González”, dijo y lamentó que las áreas de la mujer que se están creando en cada uno de los municipios de la zona solo reflejen datos estadísticos. “No nos sirve porque al problema lo tenemos super detectado, pero no lo podemos trabajar”.

Quintana también habló de la falta de procedimientos claros para coordinar el trabajo de cada institución ante casos de abuso sexual. “Veo la predisposición de las instituciones, pero hay tanta norma sobrepuesta que cuando van a trabajar todas juntas se genera el choque”. “La familia te pide el kit preventivo. La fiscalía ordena que hasta que no llegue el médico legal y tome las pruebas, no se toca. Eso genera confusiones y después salen a la sociedad mensajes errados”.