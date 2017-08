Vecinos de la Punta reclaman a Edesal por los altos importes en las facturas

Martin Bastias es vecino de La Punta y nos cuenta la situación que atraviesan los habitantes de los barrios 600 y 900 viviendas. “La verdad que es un tema, son tarifas muy altas hasta 5 MIL PESOS. Hay una diferencia muy grande con otras viviendas de La Punta.

“Nos tienen registrados como barrio residencial, Dicen que es porque no tenemos gas natural. Estamos pagando 25 pesos el kw.”.

“La realidad es que hay vecinos que van solo a dormir, hay trabajadores y gente que no tiene trabajo me dijeron: ¡o pago la luz o le doy de comer a mis hijos!.” La gente tiene que salir a hacerse escuchar.