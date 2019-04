Vazón: “No hay información sobre la instalación de la segunda pastera UPM”

El presidente de la delegación argentina en CARU, Mauro Vazón indicó en LT11 que se han hecho presentaciones ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay ante la posibilidad de instalación de la segunda pastera de esta empresa. Vazón contestó que no hay información nueva con respecto a esto, no hay proyecto presentado. El delegado argentino destacó que la CARU no tiene porque tomar postura, con respecto a esto. “Si fuera en el Rio Uruguay, se utilizaría los mecanismos del estatuto y normas internacionales”, aseguró Vazón.