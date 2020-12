Vasco Mauriño: “Fernandez cree que sería deseable que pase por el Congreso”

En su habitual espacio de opinión, Héctor “el Vasco” Mauriño se refirió a la intención manifestada por casi todos los gobernadores de suspender por este año la realización de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias.

Luego de realizar una breve historia de como fue la implementación de este sistema, Mauriño consideró que “es cierto que han derivado en una primera vuelta, sobre todo en elecciones presidenciales. Pero hay que reconocer que no es igual cuando se eligen cargos ejecutivos. No faltan quienes dicen que es una encuesta cara y que no sirven porque los partidos presentan listas únicas. Creo que no son tan buenas como se pretendía cuando se las creó, ni tan malas como plantean sus detractores. Suspenderlas debería ser una medida excepcional, en el marco de una situación excepcional en el mundo, quizás luego vendría bien una actualización. El presidente no quiere que esto pase por el Congreso antes de fin de año para que no parezca un puñetazo en la mesa del poder ejecutivo. Pero por las fechas parece difícil.”.